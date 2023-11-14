"Газпром" изучает возможность строительства ПХГ возле Амурского ГПЗ

Потенциально пригодные для этого площади уже найдены, отметил гендиректор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. "Газпром" изучает перспективы строительства подземных хранилищ газа (ПХГ) возле Амурского ГПЗ и вблизи Хабаровска и уже нашел потенциально пригодные для этого площади. Об этом в интервью журналу "Газпром" сообщил гендиректор "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов.

"Газпром ПХГ" организует геологическое изучение недр для целей ПХГ вблизи Амурского ГПЗ и вблизи города Хабаровска. По сути наше предприятие вышло в новые, не изученные с геологической точки зрения регионы и уже получает положительные результаты. Так, вблизи Амурского ГПЗ выявлены Камышевская и Николаевская структуры, потенциально пригодные для ПХГ. В 2024 году запланировано их детальное изучение, а около Хабаровска на перспективных площадях найдены две ранее ликвидированные скважины, что повышает вероятность положительного результата работ", - сказал он.

Ранее "Газпром ПХГ" расширил площадь геологоразведочных работ, прирастив к Белогорскому лицензионному участку дополнительно участок недр Белогорский-2 вблизи Благовещенска, отметил Сафонов.

По словам руководителя "Газпром ПХГ", растущий интерес "Газпрома" к восточному направлению поставок газа изменяет приоритетность в геологическом изучении недр для целей ПХГ.

"Выходя в новые для нас регионы, мы не забываем о действующих хранилищах, уточняя геологические данные об их строении и совершенствуя систему контроля и эксплуатации. Проводятся работы по доизучению геологического строения создаваемого Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ, а также Невского и Степновского ПХГ", - подчеркнул Сафонов.

Ранее заместитель начальника департамента - начальник управления "Газпрома" Сергей Хан сообщал, что компания ведет геологоразведочные работы для возможного строительства ПХГ на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири.