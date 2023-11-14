14 ноября, 08:18

Глава суверенного фонда Сингапура назвал уязвимыми капиталовложения в ИИ-стартапы

Генеральный директор GIC Лим Чоу Киат отметил Financial Times, что стартапы на основе искусственного интеллекта переоценены

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Сингапурского суверенного фонда (GIC) Лим Чоу Киат рекомендовал инвесторам уделять больше внимания крупным технологическим компаниям, а "не переоцененным стартапам" в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Глава фонда отметил, что такие гиганты, как Microsoft, Alphabet и Meta (признана в РФ экстремистской), уже активно работают в этой области и достигают успехов. По его мнению, "стартапы с бизнес-моделями на основе искусственного интеллекта переоценены, эти молодые компании не смогут заработать деньги".

GIC, один из крупнейших в мире суверенных фондов с активами в размере $700 млрд, акцентирует внимание на крупных технологических компаниях как более устойчивых и перспективных в этой области, добавил Лим Чоу Киат.

  

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