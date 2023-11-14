14 ноября, 08:45

Минфин и ЦБ подготовят дорожную карту по борьбе с мошенничеством на финрынке

Директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что объем средств, похищенных у граждан мошенниками, растет каждый год

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ и Банк России прорабатывают дорожную карту по борьбе с мошенничеством на финансовом рынке. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков на конференции "Территория финансовой безопасности".

"Мы еще сейчас прорабатываем вместе с Центральным банком даже целую некую такую дорожную карту по противодействию мошенничеству в сфере финансовых рынков и как с этим бороться", - сказал он.

Чебесков отметил, что объем средств, похищенных у граждан мошенниками, каждый год растет, и власти вынуждены "играть в догонялки" с мошенниками, принимая различные инициативы по борьбе с ними уже после совершения правонарушения.

"Сейчас мы с ЦБ довольно серьезные инициативы подготовили. Некоторые уже были реализованы, уже с фокусом на конкретные схемы, конкретные методы работы мошенников, методы вывода денег. Мы уже проанализировали бизнес-модели всех этих мошенников <…>. Это реальный бизнес, у которого есть бизнес-модель, наверное, тоже есть финансовые директора, бухгалтера, которые все это анализируют. Мы пытаемся атаковать сами бизнес-схемы", - добавил глава департамента. 

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