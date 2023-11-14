ФАС обсуждает увеличение штрафов для банков за нарушение рекламного законодательства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает необходимым увеличить ответственность банков за нарушение рекламного законодательства. Об этом заявила заместитель руководителя службы Карина Таукенова в ходе выступления на Национальном рекламном форуме.

"Мы преследуем цели снижения закредитованности населения. И мы этот диалог [с банками] продолжаем. Я очень надеюсь, что мы выйдем на какой-то консенсус. Выбор у нас небольшой. Либо мы оставляем дисклеймер и продолжаем всех штрафовать за это, либо мы приходим к более гармоничному решению. Возможно, будем обсуждать, сейчас у нас разбег 300-800 тыс. рублей, мы понимаем, что для банков это не так много, и, возможно, эту ответственность по статье нужно будет увеличивать", - сказала она.