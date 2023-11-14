Путин подписал закон о специальной почтовой связи

Ей смогут пользоваться органы государственной и региональной власти, юридические и физические лица

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регламентирующий работу специальной почтовой связи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет определение специальной почтовой связи и требования к ней. Согласно документу, таким образом должны перевозиться предметы и сведения, относящиеся к гостайне, драгметаллы и камни, изделия из них, денежные знаки РФ и иностранная валюта, наркотические средства, психотропные вещества, оружие. Посылки являются неприкосновенными и не подлежат досмотру и задержанию.

Пользоваться специальной почтовой связью могут органы государственной и региональной власти, юридические и физические лица. Предусматривается, что услуги будут оказываться на договорной основе.

Работу специальной почтовой связи обеспечивает организация, подведомственная Минцифры. Законом закрепляется правовое положение ее работников, в том числе их должностные обязанности, порядок прохождения профессиональной подготовки и проверок на служебную пригодность.

В документе отмечается, что транспортные средства организации вправе подъезжать по кратчайшему пути к зданиям и объектам, а проезд по платным автомобильным дорогам и стоянка на парковках осуществляются безвозмездно. Сотрудники при выполнении должностных обязанностей должны иметь служебное удостоверение и носить форменную одежду.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2024 года.