Путин проведет совещание по ТЭК

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в открытой части будет только вступительное слово главы государства

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин соберет сегодня совещание по топливно-энергетической тематике, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня Путин планирует провести совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) - и в контексте подготовки к зиме, и в контексте системообразующей роли этого сектора экономики, и так, чтобы обсудить текущие вопросы", - сказал Песков. По его словам, в открытой части будет только вступительное слово президента.

В целом, как отметил пресс-секретарь, у Путина сегодня достаточно насыщенный рабочий день, будет немало рабочих встреч, но они будут носить непубличный характер.