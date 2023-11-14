14 ноября, 09:47

На Ставрополье направят более 150 млн рублей на поддержку плодовых питомников

Питомниководческие хозяйства края смогут закупить 69 единиц специальной сельскохозяйственной техники и расходные материалы

СТАВРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 150 млн рублей на закупку систем орошения и оборудования для плодовых питомников, садов и ягодников. Об этом сообщила зампред правительства - министр финансов края на внеочередном заседании думы региона.

Представитель краевого правительства отметила, что ранее действие этих мер поддержки в регионе было приостановлено. В связи с появлением дополнительных средств это направление временно возобновили. Согласно пояснительной записке к законопроекту, меру поддержки возобновили до 1 января 2024 года.

"На предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение затрат в связи с приобретением систем мелиоративного орошения сада, ягодников, питомника предполагается выделить дополнительно 23 млн рублей. <…> Второе направление - предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением специализированной техники и оборудования для питомниководства плодовых культур в объеме 130 млн рублей", - сказала она.

По данным пресс-службы краевого парламента, выделенная поддержка позволит производителям установить системы орошения на площади более 108 га. Питомниководческие хозяйства края смогут закупить 69 единиц специальной сельскохозяйственной техники и расходные материалы. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
© Информационное агентство ТАСС
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