Певек, Чару, Нижнеангарск включат в программу субсидирования авиаперевозок по РФ

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в рамках реализации программы планируется перевести 3 млн пассажиров в 2024 году

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Город Певек в Чукотском автономном округе, село Чара в Забайкальском крае и поселок Нижнеангарск в Бурятии включат в программу субсидирования межрегиональных авиаперевозок в 2024 году. Об этом сообщил глава Бурятии, председатель комиссии Госсовета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов.

"На следующий год предусмотрено [включение в программу субсидирования] города Певек, [села] Чара в Забайкальском крае, [поселка] Нижнеангарск в Бурятии. Это небольшие населенные пункты, для которых авиация является безальтернативной", - сказал он в ходе международного форума "Транспортная неделя 2023".

Он отметил, что в следующем году в рамках реализации программы планируется перевести 3 млн пассажиров. "На следующий год у нас 235 маршрутов заявлено по программе, 39 тыс. рейсов по этим маршрутам предусматривается, 48 российских регионов - это те, кто софинансируют эту программу, и более 3 млн пассажиров полетит", - пояснил он.

Цыденов добавил, что программа является важной для развития транспортной доступности населенных пунктов и ее необходимо расширять.

В прошлом году авиакомпании РФ получили 100 млрд рублей субсидий для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Субсидии предоставляются в зависимости от объема перевезенных пассажиров. В этом году субсидирование предусмотрено на уровне 25,3 млрд рублей, последняя часть средств была распределена за полеты с ноября по март. Ранее Минтранс РФ отмечал, что вопрос пролонгации такой меры поддержки будет решен в зависимости от финансово-экономического состояния перевозчиков.