Под Новосибирском фабрика Or Group обжаловала введение процедуры банкротства

Заседание по делу назначено на 13 декабря

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Обувная фабрика "С-теп" (входит в группу компаний Or Group) в Бердске Новосибирской области обжаловала введение на предприятии процедуры банкротства по заявлению Сбербанка. Заявление принято к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

"Апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фабрика С-теп" принять. Возбудить производство по апелляционной жалобе", - говорится в определении суда.

Заседание по делу в Седьмом арбитражном апелляционном суде в Томске назначено на 13 декабря.

Процедура банкротства на фабрике была введена в октябре. Предприятие задолжало заявителю более 1,3 млрд рублей.

В июле прошлого года один из крупнейших обувных ретейлеров РФ компания Or Group сообщила о приостановке с 1 августа работы своей обувной фабрики "С-теп" в Бердске "в целях оптимизации расходов". В октябре начался процесс банкротства компаний группы из-за суммарной задолженности ГК на сумму более 7 млрд рублей. В Or Group уточнили, что компания находится в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий.

В апреле вице-губернатор региона Сергей Семка сообщил, что производство на фабрике возобновлено, на предприятие зашел арендатор - столичный участник рынка легкой промышленности ООО "Вектор". Региональные власти направили обращение основному кредитору - банку ВТБ - для рассмотрения возможности заключения долгосрочного договора аренды с компанией "Вектор" с правом на последующий выкуп.

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов в более чем 300 городах России.