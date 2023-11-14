14 ноября, 10:57,
обновлено 14 ноября, 11:02

Объем перевозок угля СУЭК на Восточном полигоне за 10 месяцев вырос на 14,5%

При этом общий объем отгрузки угля увеличился на 1%

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объем перевозок угля СУЭК на Восточном полигоне за январь - октябрь 2023 года вырос на 14,5%, сообщил директор компании по логистике Денис Рахимжанов на полях Транспортной недели. При этом общий объем отгрузки угля увеличился на 1%, до 69,1 млн тонн.

"По итогам 10 месяцев [общий объем отгрузки находится] почти на уровне прошлого года, по Восточному полигону - рост компании на 14,5%", - сказал он. Из презентации топ-менеджера следует, что общий прирост отгрузки угля за 10 месяцев составил 1% (+911 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отгрузка выросла до 69,1 млн тонн. При этом основное снижение отгрузок продукции пришлось на предприятия СУЭК в Хакасии (-5% по сравнению с 2022 годом, до 9,5 млн тонн) и Кузбассе (-10%, до 18,23 млн тонн). 

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Россия
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