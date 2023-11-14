14 ноября, 12:26

Расходы РФ на развитие транспортной системы в 2024 году снизятся на 9,43 млрд рублей

Финансирование составит 16,082 млрд рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Финансирование мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы" в 2024 году снизится на 9,429 млрд рублей по сравнению с указанным в поправках к бюджету РФ к I чтению и составит 16,082 млрд рублей. Такие данные следуют из поправок правительства РФ к проекту бюджета на 2024-2026 годы к II чтению в Госдуме.

"Бюджетных ассигнований на 2024 год в объеме 16 082 080,4 тыс. рублей, на 2025 год в объеме 9 047 718,3 тыс. рублей и на 2026 год в объеме 8 787 773,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика" <...>, на финансовое обеспечение мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" (в том числе направленных на обеспечение транспортной безопасности)", - отмечается в таблице поправок к проекту бюджета, опубликованной на сайте Госдумы.

Ранее предполагалось направить на эти цели 25,511 млрд рублей в 2024 году, 12,580 млрд рублей в 2025 году и 12,625 млрд рублей в 2026 году.

Как сообщал ранее Минфин, правительство 7 ноября внесло в Госдуму поправки к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы к II чтению. Всего правительством подготовлено 769 поправок, общий объем перераспределения бюджетных средств на 2024-2026 годы составляет 6,7 трлн рублей, уточнили в Минфине.

Глава министерства Антон Силуанов отмечал, что поправки к II чтению могут предусматривать только перераспределение бюджетных средств в пределах общего объема расходов. Поэтому основные характеристики бюджета, принятые в первом чтении, остались неизменными, добавили в Минфине. 

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