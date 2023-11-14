Мишустин отметил вклад сельских жителей в развитие отечественного агропрома

По словам премьер-министра, российские граждане обеспечены широким выбором отечественных товаров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Труд жителей сельских территорий очень важен для увеличения объемов производства российского агропромышленного комплекса, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по продовольственной безопасности.

"Правительство ведет последовательную работу на сельских территориях по улучшению жизни людей. Благодаря их нелегкому труду год за годом растут объемы производства продукции агропромышленного комплекса", - сказал глава кабмина, обратив внимание на то, что российские граждане обеспечены широким выбором отечественных товаров.

Кроме того, Россия внимательно относится к своим обязательствам и на внешнем рынке, подчеркнул премьер, отметив, что она "вносит существенный вклад в глобальную продовольственную безопасность, является солидным международным партнером и ответственным поставщиком сельхозпродукции".