Преемник магазинов Lego в России начал продажи собственного набора конструкторов

Линейка конструкторов включает в себя наборы разного ценового диапазона, который варьируется от 3 999 рублей до 11 999 рублей

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Дистрибутор детских игрушек Inventive Toys и сеть магазинов "Мир Кубиков", входящие в Inventive Retail Group, запустили продажи собственного бренда конструкторов Brick Labs, сообщила Inventive Retail Group во вторник.

"Inventive Toys и сеть магазинов конструкторов и коллекционных игрушек "Мир Кубиков" <…> запускают продажи российского бренда конструкторов Brick Labs. Это собственная торговая марка, под которой будут выпускаться конструкторы для детей и взрослых. Первая серия посвящена сюжетам сказок: "Баба Яга", "Морозко", "Ночь перед Рождеством", "Кощей Бессмертный", - говорится в сообщении.

Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group Тихон Смыков в ходе презентации рассказал журналистам, что новый бренд придуман и сконструирован в России; производиться конструкторы будут в Китае. "В России пока что нет необходимой инфраструктуры для такого производства", - констатировал Смыков.

Линейка конструкторов включает в себя наборы разного ценового диапазона, который варьируется от 3 999 рублей до 11 999 рублей. По словам президента группы, конструкторы предназначены как для родителей и детей, так и для коллекционеров. "Идея Brick Labs в том, что он обогащает опыт игры и коллекционирования теми сюжетами, которых раньше не было", - отметил он.

Inventive Retail Group в июле 2022 года сообщила, что Lego Group расторгла с ней контракт о дистрибуции своих конструкторов в России. До этого Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом. В сентябре 2022 года Inventive Retail Group объявила о запуске мультибрендового ретейл-проекта "Мир кубиков" на торговых площадях сертифицированных магазинов Lego.

По данным, которые представила Inventive Retail Group, розничные продажи игрушек в России в последние годы росли: в 2022 году они составили 251,3 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом. Основную долю на рынке игрушек занимают конструкторы (17,3%).

"Все ведущие производители игрушек с рынка ушли. Продукция эта осталась, но она стала сильно дороже, чем было для этого, и для очень большого количества потребителей это является проблемой", - отметил Смыков в ходе презентации.