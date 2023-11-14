Путин поручил разработать и утвердить план по развитию авиаперезовок в ДФО

Глава государства ожидает, что к 2030 году их объем составит не менее 4 млн человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству разработать и утвердить план по развитию авиаперезовок внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО), чтобы к 2030 году их объем составил не менее 4 млн человек, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 10-13 сентября 2023 года.

"Разработать при участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и утвердить комплексный план мероприятий по развитию воздушных перевозок внутри Дальневосточного федерального округа, направленный на обеспечение роста объема таких перевозок к 2030 году не менее чем до 4 млн пассажиров в год", - говорится в перечне. Это поручение должно быть выполнено к 1 марта 2024 года.

План соответствующих мероприятий должен предусматривать строительство и модернизацию аэропортов, поставку в необходимом количестве отечественных самолетов и вертолетов для региональной и малой авиации, снижение затрат на перевозку пассажиров, в том числе за счет использования механизмов льготного лизинга, а также повышение доступности таких перевозок.

Из перечня также следует, что при подготовке плана должны быть определены целевые показатели его выполнения по годам, а также объемы и источники финансирования.