14 ноября, 15:59

ОАЭ принимают участие в НИР по российскому проекту сверхзвукового самолета

Как заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, финансирование работы осуществляет российская сторона

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. НИЦ "Институт имени Жуковского" и Университет Халифа (ОАЭ) ведут научно-исследовательскую работу по проекту сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Да. То есть Университет Халифа является партнером нашего НИЦ "Жуковского", и это больше в таком фундаментально-научном направлении идет взаимодействие для того, чтобы эмиратская сторона получила возможность в научном плане повзаимодействовать. Для того, чтобы потом, возможно, принять решение, переходя уже к, скажем так, к прикладным решениям. Сегодня это НИР, даже не НИОКР", - сказал он.

Мантуров подчеркнул, что финансирование работы осуществляет российская сторона. По его словам, Эмираты подтверждают свою возможность выступить принимающим хабом для такого самолета. При этом производить самолет планируется в России. "На сегодняшний день - да", - ответил вице-премьер на соответствующий вопрос.

Ранее Мантуров заявлял, что демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолета планируется создать в 2027 году. Тогда он также отмечал, что ОАЭ рассматривают возможность подключения к НИР по проекту сверхзвукового самолета. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссия
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