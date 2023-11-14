14 ноября, 15:40

Siemens Energy получит госгарантии объемом €7,5 млрд для получения кредита на €12 млрд

Она получит средства, только если найдет дополнительные источники поддержки со стороны банков, заявили в немецком министерстве по делам экономики и защиты климата

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство Германии предоставит компании Siemens Energy гарантии на €7,5 млрд. Как сообщило министерство по делам экономики и защиты климата, средства будут предоставлены в том случае, если компания изыщет дополнительные источники поддержки со стороны банков.

Siemens Energy добивается кредитов объемом €12 млрд, но испытывает сложности из-за проблем в одной из своих дочерних компаний.

Госгарантии потребовались Siemens Energy на фоне проблем в энергетическом подразделении Gamesa. Только в августе убытки из-за дефектов в турбинах ветроустановок, произведенных этим дочерним предприятием, оценивались в €2,2 млрд. Это затрудняет получение кредитов, госгарантии требуются Siemens Energy для устранения этой проблемы. 

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