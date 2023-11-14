В Ненецком автономном округе намерены сохранить субсидию для животноводов

Она позволит сдерживать рост цен на молочную продукцию

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) приняли решение сохранить стимулирующую субсидию для животноводов. Она позволит сдерживать рост цен на молочную продукцию, сообщает пресс-служба администрации округа.

"Власти НАО приняли решение сохранить стимулирующую субсидию для животноводов. На сегодняшний день она является самой высокой в стране - 75 рублей за кг молока. <...> Стимулирующая субсидия позволяет предприятиям молочного животноводства развиваться, а региону сдерживать рост цен на молочную продукцию", - отмечается в сообщении.

По словам главы региона Юрия Бездудного, такая поддержка позволяет животноводам не только встать на ноги, но и делать перевооружение, реконструкцию.

По словам руководителя департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО Альберта Чабдарова, субсидия в 75 рублей за кг молока - самая большая в масштабах всей страны. Результатом ее внедрения стало то, что уровень инфляции на молочную продукцию в НАО - один из самых низких в целом по стране.

"Это первоочередная цель субсидии - чтобы цены на молочку не росли и продукция была максимально доступной. Мы понимаем, что хлеб и молоко - это продукты первой необходимости. Они нужны детям, людям старшего возраста. Нам очень важно, чтобы хозяйства, получающие поддержку, не поднимали цену", - приводятся в сообщении слова Бездудного.