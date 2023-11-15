Объем экспорта из Адыгеи в Казахстан планируют увеличить на 20% к концу года

За год в регионе отгрузили товаров на сумму 26,8 млрд рублей

МАЙКОП, 15 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта из Адыгеи в Казахстан планируют увеличить до $3 млн по итогам 2023 года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства экономического развития и торговли региона по итогам реверсной бизнес-миссии с участием представителей деловых кругов Казахстана и товаропроизводителей из Адыгеи.

"Товарооборот между Адыгеей и Казахстаном ежегодно увеличивается. По итогам прошлого года показатель по объему отгруженных на экспорт товаров составил $2,5 млн. По итогам третьего квартала текущего года мы уже достигли суммы свыше $2 млн и до конца года планируем увеличить этот показатель до $3 млн", - говорится в сообщении со ссылкой на директора Центра поддержки предпринимательства "Мой Бизнес" региона Артура Чича.

В Казахстан из Адыгеи экспортируются молочные продукты, соки и консервы. Республика уже зарекомендовала себя как производитель экологически чистых продуктов питания. Кроме того, Казахстан закупает в Адыгее сыпучие стройматериалы и продукты деревообработки.

"Центр поддержки экспорта Адыгеи активно участвует в бизнес-мероприятиях, которые проводятся на территории Казахстана. В этом году в крупной выставке-ярмарке приняли участие шесть товаропроизводителей из Адыгеи, которым удалось заключить экспортные контракты", - приводит слова Чича пресс-служба.

Отгрузка продукции перерабатывающих предприятий Адыгеи в 2022 году выросла более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. За год в регионе отгрузили товаров на сумму 26,8 млрд рублей.