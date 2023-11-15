15 ноября, 06:27

В Минпромторге заявили, что РФ нужно идти по пути Китая

В Пекине торговля стимулирует производство, отметил глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. России необходимо идти по пути Китая, где розничная торговля стала стимулом для развития производства. Такое мнение выразил на пленарном заседании форума "Дни ретейла в Сибири" глава департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Торговля наша сегодня очень современная. Она должна давать импульс в производство. Ровно так последние 30-40 лет развивается Китай", - сказал он.

Кузнецов также обратил внимание на проблему дефицита кадров в бизнесе.

Он напомнил, что оборот розничной торговли в России за девять месяцев вырос на 4,7%. Оборот предприятий общепита вырос на 13%. Доходы населения увеличились на 5,1%. По его словам, в основном рост достигнут за счет регионов. "Нам нельзя упускать этот шанс, поэтому исходя из того, что мы должны перейти на политику здорового протекционизма - торговля является локомотивом этого протекционизма и нового производства", - подчеркнул он. 

Теги:
РоссияКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация