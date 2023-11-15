В Минпромторге заявили, что РФ нужно идти по пути Китая

В Пекине торговля стимулирует производство, отметил глава департамента внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. России необходимо идти по пути Китая, где розничная торговля стала стимулом для развития производства. Такое мнение выразил на пленарном заседании форума "Дни ретейла в Сибири" глава департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

"Торговля наша сегодня очень современная. Она должна давать импульс в производство. Ровно так последние 30-40 лет развивается Китай", - сказал он.

Кузнецов также обратил внимание на проблему дефицита кадров в бизнесе.

Он напомнил, что оборот розничной торговли в России за девять месяцев вырос на 4,7%. Оборот предприятий общепита вырос на 13%. Доходы населения увеличились на 5,1%. По его словам, в основном рост достигнут за счет регионов. "Нам нельзя упускать этот шанс, поэтому исходя из того, что мы должны перейти на политику здорового протекционизма - торговля является локомотивом этого протекционизма и нового производства", - подчеркнул он.