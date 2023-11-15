Эксперты отметили снижение цен на стройматериалы после роста в начале осени

По данным специалистов Национального объединения строителей, сталь арматурная подешевела на 2,6%, кабель - на 1,0%, трубы стальные - на 0,6%

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Цены на стройматериалы начали снижаться к началу ноября, сообщили корреспонденту ТАСС в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ).

"Конец октября - первая неделя ноября показали снижение стоимости на ряд строительных материалов", - заявили представители отраслевого объединения.

По данным экспертов ассоциации, за этот период сталь арматурная подешевела на 2,6%, кабель - на 1,0%, трубы стальные - на 0,6%, материал кровельный - на 0,4%, трубы ПЭ - на 0,15%, битум - на 0,12%.

По мнению специалистов отраслевого объединения, изменения происходят в том числе благодаря тому, что ФАС возбудила ряд дел по факту нарушения антимонопольного законодательства на основе представленных НОСТРОЙ данных мониторинга стоимости основных строительных ресурсов.

Ранее объединение строителей направило письмо в Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен, который наблюдался на рынке стройматериалов к началу осени 2023 года, что негативно сказалось на строительном рынке в целом. Так, по данным мониторинга, в сентябре-октябре 2023 года рост стоимости арматурной стали за месяц составил в среднем 22% в зависимости от региона. При этом ее цена с начала года увеличилась в среднем по стране более чем на 57%, а в отдельных городах рост составил около 70%.

Также, по данным организации, с начала 2023 года значительно выросли цены на битум нефтяной дорожный (около 69%), портландцемент (около 20%), трубы стальные и сталь листовую (22%), блоки из ячеистых бетонов (19%), кабель силовой (13%), маты минераловатные (15%), щебень, песок, раствор кладочный цементный, плиты перекрытия железобетонные - около 10% каждый. Стоимость асфальтобетонных и бетонных смесей за этот же период выросла до 7%. Рост стоимости портландцемента в отдельных городах с начала 2023 года составил более 20%.

Национальное объединение строителей осуществляет еженедельный мониторинг цен на основные строительные ресурсы. Методика проведения мониторинга утверждена правительственной комиссией по региональному развитию в Российской Федерации под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.