15 ноября, 07:24

Гендиректором формата гипермаркетов "О’Кей" станет финдиректор ретейлера

Константин Арабидис вступит в новую должность с 15 ноября, рассказали в компании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральным директором формата гипермаркетов группы "О’Кей", крупного российского ретейлера, назначен финдиректор компании Константин Арабидис, который сменит в этой должности Армина Бургера - последний сосредоточится на развитии сегмента дискаунтеров "Да!", говорится в сообщении "О’Кей".

"Армин Бургер, до недавнего времени возглавлявший оба розничных формата компании, сосредоточится на управлении бизнесом дискаунтеров в роли генерального директора формата "Да!". Константин Арабидис, нынешний финансовый директор "О’Кей", вступает в должность генерального директора формата гипермаркетов", - сообщила компания.

Арабидис вступает в новую должность с 15 ноября. Он являлся финансовым директором "О’Кей" и членом правления компании с 2016 года. "Одной из приоритетных задач менеджерской команды "О’Кей" под руководством Константина Арабидиса станет дальнейшая трансформация формата с целью усиления его рыночных позиций, улучшения покупательского предложения и повышения операционной эффективности гипермаркетов", - указывает ретейлер.

Армин Бургер занимал должность гендиректора гипермаркетов "О’Кей" и дискаунтеров "Да!" с 2018 года. В задачи топ-менеджера в качестве главы формата дискаунтеров будет входить дальнейшее развитие данного бизнеса, повышение операционной эффективности дискаунтеров, прибыльности и конкурентоспособности в текущих рыночных реалиях.

Оба топ-менеджера на своих постах будут отчитываться непосредственно перед советом директоров группы.

О компании

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. По состоянию на конец сентября 2023 года группа управляла 296 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 219 дискаунтерами "Да!". 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация