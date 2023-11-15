Гендиректором формата гипермаркетов "О’Кей" станет финдиректор ретейлера

Константин Арабидис вступит в новую должность с 15 ноября, рассказали в компании

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Генеральным директором формата гипермаркетов группы "О’Кей", крупного российского ретейлера, назначен финдиректор компании Константин Арабидис, который сменит в этой должности Армина Бургера - последний сосредоточится на развитии сегмента дискаунтеров "Да!", говорится в сообщении "О’Кей".

"Армин Бургер, до недавнего времени возглавлявший оба розничных формата компании, сосредоточится на управлении бизнесом дискаунтеров в роли генерального директора формата "Да!". Константин Арабидис, нынешний финансовый директор "О’Кей", вступает в должность генерального директора формата гипермаркетов", - сообщила компания.

Арабидис вступает в новую должность с 15 ноября. Он являлся финансовым директором "О’Кей" и членом правления компании с 2016 года. "Одной из приоритетных задач менеджерской команды "О’Кей" под руководством Константина Арабидиса станет дальнейшая трансформация формата с целью усиления его рыночных позиций, улучшения покупательского предложения и повышения операционной эффективности гипермаркетов", - указывает ретейлер.

Армин Бургер занимал должность гендиректора гипермаркетов "О’Кей" и дискаунтеров "Да!" с 2018 года. В задачи топ-менеджера в качестве главы формата дискаунтеров будет входить дальнейшее развитие данного бизнеса, повышение операционной эффективности дискаунтеров, прибыльности и конкурентоспособности в текущих рыночных реалиях.

Оба топ-менеджера на своих постах будут отчитываться непосредственно перед советом директоров группы.

О компании

Группа "О’Кей" открыла первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году. В 2015 году ретейлер запустил свою сеть дискаунтеров. По состоянию на конец сентября 2023 года группа управляла 296 магазинами в России: 77 гипермаркетами "О’Кей" и 219 дискаунтерами "Да!".