Flydubai возобновила полеты в Афганистан после двухлетнего перерыва

По информации на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться два раза в день с 15 ноября

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Базирующаяся в Дубае авиакомпания Flydubai возобновила выполнение рейсов в Афганистан после почти двухлетнего перерыва. Об этом сообщил заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Абдул Гани Барадар.

"Благодаря постоянным усилиям канцелярии заместителя премьер-министра по экономическим вопросам и Министерства транспорта и авиации [авиакомпания] Flydubai возобновила полеты в Афганистан после примерно двухлетнего перерыва", - говорится в сообщении, размещенном на странице Барадара в соцсети Х (ранее Twitter). По его словам, в среду состоялся первый с момента приостановки полетов рейс в международный аэропорт Кабула.

Flydubai объявила о возобновлении полетов в Кабул 12 октября. По информации на сайте перевозчика, рейсы будут выполняться два раза в день с 15 ноября.

Как отметил Барадар, возобновление полетов эмиратского лоукостера в Кабул "свидетельствует о том, что воздушное пространство Афганистана восстановилось до безопасного и обычного состояния, допускающего различные типы полетов". "Это показывает, что все аэропорты Афганистана теперь оборудованы для предоставления услуг и соответствуют необходимым стандартам", - добавил он.

Авиасообщение Афганистана было прервано в конце августа 2021 года после прихода к власти движения "Талибан". К середине сентября аэропорт Кабула был постепенно возвращен в рабочее состояние после хаоса в связи с массовой эвакуацией сотрудников посольств западных стран, граждан этих государств и афганцев, сотрудничавших с западной коалицией.

24 мая 2022 года представители правительства талибов заключили с компанией GAAC Solutions из ОАЭ соглашение по управлению четырьмя аэропортами в Кабуле, Кандагаре, Герате и Мазари-Шарифе сроком на 18 месяцев. 2 июня 2022 года телеканал TOLOnews информировал, что эмиратская компания будет охранять эти аэропорты. 8 сентября Минтранс талибов подписал с этой компанией соглашение об аэронавигационном обслуживании сроком на 10 лет.