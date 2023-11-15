15 ноября, 09:16,
обновлено 15 ноября, 09:55
Колебания курса рубля

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля

Доллар терял 1,56%, опускаясь до 89,18 рубля, а курс юаня находился на отметке в 12,175 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 5 июля, свидетельствуют данные валютных торгов.

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По данным на 12:16 мск, евро снижался на 1,17%, до 96,98 рубля.

К 12:33 мск курс евро ускорил снижение и находился на уровне 96,84 рубля (-1,31%). В то же время доллар терял 1,56%, опускаясь до 89,18 рубля, а курс юаня находился на отметке в 12,175 рубля (-1,4%).

По данным на 12:33 мск, индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 186,98 пункта (-0,8%), индекс РТС рос на 0,78%, до 1 125,67 пункта.

  

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
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