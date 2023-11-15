15 ноября, 09:32

В Ташкенте открылась туристическая ярмарка с участием туроператоров из семи регионов РФ

Россию представляют компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также Свердловской, Самарской, Кемеровской и Новгородской областей

ТАШКЕНТ, 15 ноября. /ТАСС/. Ташкентская международная туристическая ярмарка (ТМТЯ) "Туризм на шелковом пути" открылась в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр". В ней принимают участие представители 20 стран, в том числе 7 регионов России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ярмарки.

"На ярмарке представлены национальные стенды 20 стран, Россию на ней представляют туристические администрации и туроператоры семи регионов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также Свердловской, Самарской, Кемеровской и Новгородской областей", - сказал представитель пресс-службы.

ТМТЯ - ежегодное туристическое мероприятие, проходящее в Ташкенте с 1995 года при поддержке Всемирной туристской организации ООН. Ярмарка проводится уже в 28 раз. Как правило, в ней принимает участие порядка 1,5 тыс. представителей туриндустрии. В рамках мероприятия проводится туристическая выставка, в которой традиционно принимают участие частные туркомпании, сети международных отелей и гостиниц, авиакомпании, ведущие туристические, транспортные компании и системы онлайн-бронирования многих стран.

На полях ярмарки организуются круглые столы и сессии, в которых участвуют ведущие международные и отечественные специалисты в сфере туризма, а также гастрономически базары с участием шеф-поваров.

Организаторами ярмарки выступают Комитет туризма при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана и государственное унитарное предприятие "Национальный PR-центр". 

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УзбекистанРоссия
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