"Биннофарм групп" стала победителем международного конкурса "GxP-Профи 2023"

Второе место заняла проектная группа компании "Герофарм", третье получила ГК "Р-Фарм"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фармацевтическая компания "Биннофарм групп" (входит в АФК "Система") стала победителем международного конкурса в фармотрасли "GxP-Профи 2023", второе место заняла проектная группа компании "Герофарм", третье - команда ГК "Р-Фарм". Победителей конкурса объявила исполнительный директор Евразийской академии надлежащих практик Ирина Спичак в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Международный отраслевой конкурс "GxP-Профи 2023" проводился с июля по ноябрь 2023 года Евразийской академией надлежащих практик совместно с Минпромторгом России при поддержке Евразийской экономической комиссии. Его задачи - выявление среди фармпроизводителей ЕАЭС лидеров инноваций в области качества, трансляция лучших инновационных решений в отраслевом масштабе, а также повышение престижа производителей, развитие конкурентных преимуществ на мировых рынках.

Спичак рассказала, что фармацевтические компании подавали на конкурс инновационные проекты, включающие идеи по улучшению качества выпускаемой продукции. К ним предъявлялся ряд требований - обязательное наличие инновационной идеи, ее внедрение на предприятии, наличие доказательной базы и значимость для улучшения качества препаратов, выпускаемых на фармпредприятиях. Конкурс реализовывался в два этапа. На первом компании подавали обезличенное резюме, и экспертная комиссия конкурса оценивала проекты по этим критериям. В финал вышли 11 из 24 конкурсантов, они представили в очном формате свои проекты перед экспертной комиссией. В 2023 году в нее вошли 11 экспертов - представители Минпромторга России, ведущие международные и российские эксперты фармацевтической отрасли.

"Конкурс - это не только правильный задел развития стратегии ("Фарма-2030" - прим. ТАСС), <…> но и улучшение систем и средств производства компаний, которые позволяют им двигаться вперед. Более того, тот обмен опытом, который второй год происходит в рамках конкурса, <…> способствует развитию и усилению общего валового результата промышленности в целом", - отметил в ходе пресс-конференции директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин.

О проектах победителей

Проектная команда группы компании "Р-Фарм" заняла третье место с проектом "Интеграция токсикологической оценки лекарственных средств с фармацевтической системой качества", "Герофарм" заняла второе место с проектом "Цифровизация процессов валидации", "Биннофарм групп" победила с проектом "Разработка и применение программно-аппаратного комплекса на базе искусственного интеллекта для обнаружения дефектов прозрачности стеклянной первичной упаковки перед стадией наполнения в ходе внутрипроизводственного контроля при производстве прозрачных и непрозрачных лекарственных средств".

Генеральный директор "Биннофарм групп" Рустем Муратов рассказал ТАСС, что компания внедрила контроль качества препаратов на технологической линии, тогда как обычно он происходит на финальной стадии производства. "Мы придумали внутри технологической линии поставить дополнительные точки контроля. Это сложно, потому что вся эта линия стерильная, то есть туда доступ людей невозможен, туда невозможно поставить сложную механику, потому что ее отмыть надо будет потом", - объяснил он.

Гендиректор компании отметил, что эти дополнительные точки контроля были оснащены искусственным интеллектом. "И внутри производственного контроля мы просто отбраковываем часть продукции, которую считаем, что уже надо убрать из всего процесса. Результат - выше скорости, лучше экономический эффект, меньше отбраковка на конце, потому что она происходит до", - подчеркнул Муратов.