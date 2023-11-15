Турчак заявил, что кредитные каникулы участников СВО не повлияют на их кредитную историю

Такой ответ дал ЦБ в ответ на запрос рабочей группы по вопросам спецоперации, сообщил глава группы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кредитные каникулы, предоставляемые участникам спецоперации и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и рейтинг кредитоспособности. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак со ссылкой на разъяснение ЦБ РФ в ответ на запрос рабочей группы.

"Кредитные каникулы, предоставляемые участникам спецоперации и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и индивидуальный рейтинг кредитоспособности. Такое разъяснение дал ЦБ РФ в ответ на запрос рабочей группы по СВО", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с момента введения данной меры поддержки рабочая группа получала обращения, в которых люди, воспользовавшиеся льготой, беспокоились, что в дальнейшем это негативно отразится на их кредитной истории. И впоследствии кредиты им будут давать под больший процент или отказывать.

"Рабочая группа обратилась к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. В ответ ЦБ РФ дал разъяснение банкам, страховым, микрофинансовым организациям о недопустимости подобных последствий для участников СВО. И рекомендовал не учитывать в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, приостановление исполнения им своих обязательств на льготный период или прекращение обязательств по основаниям, указанным законе", - добавил он.