15 ноября, 09:47
Военная операция на Украине

Турчак заявил, что кредитные каникулы участников СВО не повлияют на их кредитную историю

Такой ответ дал ЦБ в ответ на запрос рабочей группы по вопросам спецоперации, сообщил глава группы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кредитные каникулы, предоставляемые участникам спецоперации и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и рейтинг кредитоспособности. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак со ссылкой на разъяснение ЦБ РФ в ответ на запрос рабочей группы.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Кредитные каникулы, предоставляемые участникам спецоперации и членам их семей, не повлияют на их кредитную историю и индивидуальный рейтинг кредитоспособности. Такое разъяснение дал ЦБ РФ в ответ на запрос рабочей группы по СВО", - написал Турчак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что с момента введения данной меры поддержки рабочая группа получала обращения, в которых люди, воспользовавшиеся льготой, беспокоились, что в дальнейшем это негативно отразится на их кредитной истории. И впоследствии кредиты им будут давать под больший процент или отказывать.

"Рабочая группа обратилась к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной. В ответ ЦБ РФ дал разъяснение банкам, страховым, микрофинансовым организациям о недопустимости подобных последствий для участников СВО. И рекомендовал не учитывать в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика, приостановление исполнения им своих обязательств на льготный период или прекращение обязательств по основаниям, указанным законе", - добавил он. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация