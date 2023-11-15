Соответствующая заявка была подана 22 сентября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Лукойл арена", следует из данных системы СПАРК.

Заявка была подана 22 сентября.

В 2022 году "Лукойл" сообщил о приобретении московского футбольного клуба "Спартак" и стадиона "Открытие банк арена", Леонид Федун вышел из состава акционеров клуба и перестал принимать участие в управлении им.

Домашний стадион "Спартака" носит название "Открытие банк арена" по имени одного из спонсоров клуба, контракт на наименование рассчитан до конца 2023 года. Первый матч на этом стадионе прошел 5 сентября 2014 года.