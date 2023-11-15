15 ноября, 10:10

"Лукойл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Лукойл арена"

Соответствующая заявка была подана 22 сентября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" подал заявку на регистрацию товарного знака "Лукойл арена", следует из данных системы СПАРК.

Заявка была подана 22 сентября.

В 2022 году "Лукойл" сообщил о приобретении московского футбольного клуба "Спартак" и стадиона "Открытие банк арена", Леонид Федун вышел из состава акционеров клуба и перестал принимать участие в управлении им.

Домашний стадион "Спартака" носит название "Открытие банк арена" по имени одного из спонсоров клуба, контракт на наименование рассчитан до конца 2023 года. Первый матч на этом стадионе прошел 5 сентября 2014 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация