15 ноября, 10:12,
обновлено 15 ноября, 10:44

В ЕК заявили, что 10 стран ЕС испытают экономический спад в 2023 году

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Антирекорд установит Эстония, говорится в осеннем экономическом прогнозе

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Экономический спад в 2023 году будет зафиксирован в 10 странах ЕС, в том числе в Германии, антирекорд установит Эстония. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

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"Десять государств ЕС столкнутся с экономическим спадом в 2023 году", - заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, представляя прогноз на пресс-конференции в Брюсселе.

Согласно распространенным Еврокомиссией материалам, в частности, экономика ФРГ сократится по итогам года на 0,3%. Самый значительный уровень спада ожидается в Эстонии - 2,6%, за ней следует Ирландия - 0,9%. При этом самый большой рост ВВП в ЕС в 2023 году испытают Мальта - в 4% и Хорватия - в 2,6%. Неожиданностью для многих наблюдателей стал прогноз по Швеции, которой Еврокомиссия обещает спад в 0,5%.

ЕК не анализирует санкции против России в числе факторов, влияющих на падение европейских экономик. 

Теги:
ЭстонияГермания
© Информационное агентство ТАСС
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