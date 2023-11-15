15 ноября, 10:54

На Украине намерены арестовать еще часть активов ПАО "Ил"

В июне 2023 года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении российского ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" ("Ил") статьи закона о санкциях, которая позволяет наложить арест на его "дополнительно выявленные в стране активы". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции <...> в отношении публичного акционерного общества "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина". <...> Планируется взыскание дополнительно выявленных активов подсанкционного лица", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В Минюсте не уточнили, о каких именно активах идет речь.

В июне 2023 года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн. Тогда сообщалось, что речь шла о продукции, переданной "Ильюшиным" украинскому государственному авиационному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года.

ПАО "Ил" попало в санкционные списки на Украине в 2016 году наравне с "Рособоронэкспортом", Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество. 

Теги:
УкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация