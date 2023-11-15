На Украине намерены арестовать еще часть активов ПАО "Ил"

В июне 2023 года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минюст Украины запустил процедуру применения в отношении российского ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" ("Ил") статьи закона о санкциях, которая позволяет наложить арест на его "дополнительно выявленные в стране активы". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции <...> в отношении публичного акционерного общества "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина". <...> Планируется взыскание дополнительно выявленных активов подсанкционного лица", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). В Минюсте не уточнили, о каких именно активах идет речь.

В июне 2023 года украинские власти уже изъяли имущество ПАО "Ил" общей стоимостью порядка $4 млн. Тогда сообщалось, что речь шла о продукции, переданной "Ильюшиным" украинскому государственному авиационному предприятию "Антонов" в рамках участия в программе ресурсных испытаний типовой конструкции пассажирского самолета Ан-140-100 по договору 2010 года.

ПАО "Ил" попало в санкционные списки на Украине в 2016 году наравне с "Рособоронэкспортом", Ростехом, "Ижмашем", "Камазом", "Русалом".

10 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины. В апреле того же года Верховная рада упростила процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что в стране будет национализировано все российское имущество.