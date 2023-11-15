Инвестиционная программа "Россетей" в 2023 году может составить 540 млрд рублей

В 2022 году объем инвестиций компании вырос до рекордных 435 млрд рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Россетей" по итогам 2023 года может составить 540 млрд рублей, сообщил глава компании Андрей Рюмин в ходе всероссийского совещания об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023-2024 годов.

"Суммарный объем инвестиционной программы у нас составит около 540 млрд рублей", - сказал он.

Из презентации главы госхолдинга следует, что среди ключевых инвестпроектов компании, в частности, энергоснабжение объектов БАМа и Транссиба, техническое перевооружение и реконструкция объектов в ЦФО, строительство и реконструкция электросетевых объектов в СЗФО, реконструкция центров питания 110 кВт в Сочинском энергорайоне, техприсоединение промышленных объектов в Сибири и на Дальнем Востоке.

В 2022 году объем инвестиций "Россетей" вырос до рекордных 435 млрд рублей. Сообщалось, что в 2023-2024 годах они достигнут рекордных 1 трлн рублей, при этом около 40% будет направлено на реализацию программ в Сибири и на Дальнем Востоке, говорил Рюмин.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.