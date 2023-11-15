15 ноября, 11:55

В Думе настаивают на парламентском контроле при распределении межбюджетных трансфертов

Поручение возникло после выступления главы комитета ГД по бюджету и налогам Андрея Макарова, который говорил о том, что "сохранилась практика, когда новые методики и правила принятия и распределения трансфертов вносятся на распределения без предварительного обсуждения с парламентом"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума по предложению ее председателя Вячеслава Володина поручила комитетам по контролю и по бюджету и налогам следить за соблюдением положений о парламентском контроле при распределении межбюджетных трансфертов и спрашивать с тех, кто отвечает за эти вопросы в правительстве и Минфине.

Такое поручение возникло после выступления главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который говорил о том, что "сохранилась практика, когда новые методики и правила принятия и распределения трансфертов вносятся на распределения без предварительного обсуждения с парламентом". "Хотя прямая норма и Бюджетного кодекса, и закона о парламентском контроле по этому поводу есть. В результате мы получили, что практически все трансферты регионам были выделены и распределены без предварительного обсуждения методик и правил, что вызвало много вопросов. Но самое неприятное то, что в результате такого подхода были внесены изменения в 59 межбюджетных трансфертов, которые были проголосованы Думой в первом чтении", - рассказал Макаров. По его словам, регионы уже рассчитывают на эти средства, а потом, "поменяв методику, мы начинаем пытаться изменить эти средства".

Макаров привел пример, когда произошло уменьшение трансферта по поддержке МСП в результате поправки, которая была предложена, у 43 регионов при среднем сокращении трансферта на 22%. "Мы не могли с этим согласиться", - отметил глава комитета, подчеркнув, что трехсторонняя комиссия по межбюджетным отношениям также отвергла это предложение, и правительство в итоге поправку сняло.

О соблюдении закона о парламентском контроле

"Уважаемый Вячеслав Викторович, я хотел бы попросить вас дать поручение комитетам сформировать практику предварительного рассмотрения проектов всех правил и методик предоставления межбюджетных трансфертов, включая изменения в них в рамках работы с профильными министерствами и ведомствами", - заявил депутат, обращаясь к председателю Госдумы. Кроме того, Макаров сообщил о необходимости обеспечить предварительный парламентский контроль за изменением госпрограмм. "Они все будут меняться после принятия закона о бюджете, с тем, чтобы у нас не получилось, как это получалось в последние годы, когда мы узнаем об изменении госпрограмм постфактум, когда они все скопом утверждаются правительством. И министерства и ведомства не направляют и лишают комитеты обсудить их в рамках парламентского контроля", - сказал он.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что "речь идет о нарушении закона, как о парламентском контроле, так и Бюджетного кодекса". "Поэтому давайте определимся и дадим поручение комитету по контролю, по бюджету и налогам впредь соблюдать эти нормы, и, конечно, нам необходимо спрашивать с тех, кто отвечает за это в правительстве РФ и в Министерстве финансов", - обратился он к депутатам. "У нас есть регионы, где низкая бюджетная обеспеченность, где высокая. Мы делаем со своей стороны все для того, чтобы выровнять бюджетную обеспеченность, подтянув те регионы, где есть проблемы. Но в основе-то лежит методика, и важно, чтобы эта методика воспринималась всеми. <....> И поэтому тот, кто в Министерстве финансов хочет определять эти процессы без согласования с парламентом, должен понимать, что это наказуемо, нарушение двух базовых законов - закона о парламентском контроле и закона о бюджетном процессе. Поэтому, коллеги, давайте мы договоримся, чтобы таких больше не было у нас случаев", - заключил Володин. 

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