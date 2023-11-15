15 ноября, 12:22
Санкции в отношении России

Politico: послы ЕС обсудят новый пакет антироссийских санкций 17 ноября

Как сообщило издание, помимо ограничений на импорт в ЕС российского чугуна, медной и алюминиевой проволоки и фольги, новый пакет санкций будет включать сжиженный пропан

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Послы стран Евросоюза намерены впервые обсудить 12-й пакет санкции против России в пятницу, 17 ноября. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на двух дипломатов.

По их сведениям, помимо ограничений на импорт в ЕС российского чугуна, медной и алюминиевой проволоки и фольги, новый пакет санкций по просьбе Польши и прибалтийских стран будет включать сжиженный пропан.

Как отмечает Politico, пока неясно, когда страны ЕС одобрят ведение новых ограничений против РФ, однако ожидается, что это может произойти к середине декабря или до конца года.

13 ноября глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД сообщил, что Еврокомиссия намерена 15 ноября представить на утверждение в Совет ЕС 12-й пакет антироссийских санкций. По его словам, в него, в частности, войдут ограничения против алмазного экспорта России. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении РоссииБоррель, Жозеп
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