Дума 28 ноября рассмотрит принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа

Эта механика необходима для заключения долгосрочных контрактов, оформления взаимных обязательств и реализации инвестиционных газохимических проектов, объяснил депутат Павел Завальный

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 28 ноября рассмотрит во втором чтении законопроект, который закрепляет принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа, сообщил глава комитета Думы по энергетике Павел Завальный в своем Telegram-канале. Произойдет это спустя более чем полтора года с момента принятия данного проекта закона в первом чтении.

"Внесение изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в РФ", закрепляющих принцип "бери или плати" для долгосрочных поставок газа. Подготовка ко второму чтению документа заняла более полутора лет и потребовала более десятка согласительных совещаний. Его принятие необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии", - сказал Завальный. Рассмотрение законопроекта во втором чтении на пленарном заседании Госдумой намечено на 28 ноября.

"Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, чтобы можно было заключать долгосрочные контракты, брать на себя взаимные обязательства и в части поставки газа, и в части его потребления, для того, чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", - отметил глава комитета по энергетике.

Законопроект также устанавливает полномочия правительства РФ по утверждению правил технологического присоединения к магистральным газопроводам. Так, региональные власти наделяются полномочиями по утверждению перевода потребителей на альтернативные виды топлива, а также графиков ограничения подачи газа потребителям при аварии.

Также документ предлагает предусмотреть внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ для предоставления возможности застройщику, техническому заказчику запросить информацию о возможности подключения объектов капитального строительства к перспективным сетям инженерно-технического обеспечения. "Это необходимо для прохождения ими экспертизы проектной документации и привлечения финансирования для осуществления проектов, в том числе, в рамках программ газификации", - пишет Завальный.