Мишустин: пропускная способность Восточного полигона к 2030 году превысит 210 млн тонн

Премьер-министр указал, что правительство продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры Северного морского пути "как наиболее короткого маршрута между Азией и Европой"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2030 году превысит 210 млн тонн в год. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на форуме "Транспорт России".

Глава кабмина напомнил, что президент РФ Владимир Путин давал поручение повысить пропускную способность Восточного полигона до 180 млн тонн в год до конца 2024 года, но уже в этом году показатель пропускной способности достигнет 173 млн тонн в год. "По нашим прогнозам к окончанию этого десятилетия он превысит 210 млн тонн", - отметил председатель правительства.

Он указал, что правительство продолжает уделять особое внимание созданию инфраструктуры Северного морского пути "как наиболее короткого маршрута между Азией и Европой". Так, премьер перечислил, что расширяется атомная ледокольная группировка, а также внедряется цифровая экосистема, которая обеспечит судовладельцев необходимыми данными для безопасного и комфортного мореплавания в Арктической зоне.

Мишустин отметил, что из-за объемов перевалки грузов многие международные транспортные коридоры в России нуждаются в реконструкции, и кабмин активно их модернизирует. "Нужно, чтобы строительство современной инфраструктуры было синхронизировано с планами наращивания экспортно-импортных операций", - подчеркнул он.

"Внешние ограничения и барьеры привели к тому, что мы, напротив, смогли выйти на очень хорошие темпы перевозок. И, конечно, что очень важно - их не сбавлять", - указал глава кабмина. По его словам, усиление возможностей железных дорог задает вектор развитию добывающей и обрабатывающей промышленностям, а это значит, что вырастут заказы отечественных предприятий, откроются новые высокотехнологичные рабочие места, что "отразится на качестве жизни людей в регионах".

Глава кабмина напомнил, что сейчас провозная способность основных транспортно-логистических коридоров расширяется в сторону Восточного, Азово-Черноморского и Каспийского направлений. Как обратил внимание премьер, это необходимо для укрепления торговых связей с партнерами по Евразийскому экономическому союзу, Содружеству Независимых Государств и странами Ближнего Востока, Африки, Азии. "Россия готова развивать двусторонние отношения со всеми, кто открыт к конструктивному, взаимовыгодному сотрудничеству", - подытожил председатель правительства.