15 ноября, 13:26

Мишустин сообщил, что авиабеспилотники будут применяться все шире

Как отметил премьер-министр РФ, в профильных вузах молодые люди не только приобретают классические знания, но и изучают новейшие технологии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Авиационные беспилотные системы в ближайшие несколько лет могут получить широкое распространение. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

Глава кабмина обратил внимание, что в профильных вузах молодые люди не только приобретают классические знания, но и изучают новейшие технологии. "Включая навыки управления беспилотниками, беспилотными авиационными системами, которые сегодня очень активно внедряются. Они уже в ближайшие годы могут получить самое широкое распространение во всех сферах жизни", - заметил он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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