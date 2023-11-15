Мишустин сообщил, что авиабеспилотники будут применяться все шире

Как отметил премьер-министр РФ, в профильных вузах молодые люди не только приобретают классические знания, но и изучают новейшие технологии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Авиационные беспилотные системы в ближайшие несколько лет могут получить широкое распространение. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на форуме "Транспорт России".

Глава кабмина обратил внимание, что в профильных вузах молодые люди не только приобретают классические знания, но и изучают новейшие технологии. "Включая навыки управления беспилотниками, беспилотными авиационными системами, которые сегодня очень активно внедряются. Они уже в ближайшие годы могут получить самое широкое распространение во всех сферах жизни", - заметил он.