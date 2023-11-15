Минтранс ожидает по итогам года роста перевалки грузов в морских портах РФ до 850 млн тонн

По данным ведомства, в 2022 году этот показатель составил 842 млн тонн

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем перевалки грузов в морских портах России по итогам 2023 года достигнет 850 млн тонн. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на пленарной сессии форума "Транспорт России".

"По итогам года мы планируем достичь уровня перевалки 850 млн тонн. Я хочу вам сказать, что в прошлом году для примера мы переваливали 842 млн тонн. То есть идет темп роста, и мы это видим", - сказал он.

Ранее Росморречфлот сообщил, что грузооборот морских портов РФ за январь - октябрь 2023 года вырос на 7,8% по отношению к показателю прошлого года и составил 749,3 млн тонн.