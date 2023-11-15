15 ноября, 14:05
Международная выставка-форум "Россия"

Минэнерго будет особо следить за отопительным сезоном на Кавказе и Дальнем Востоке

По словам главы ведомства Николая Шульгинова, главная задача - пройти этот период

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ возьмет под особый контроль работу электросетевого комплекса и генерирующих объектов в ряде регионов с большим ростом нагрузки, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе на время прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП). Об этом в интервью ТАСС в студии агентства в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия" заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

"Есть регионы, где на особом контроле будет находиться и работа электросетевого комплекса, и генерирующих объектов. Это Дальний Восток, Северный Кавказ, Дагестан и те районы, где идет рост нагрузки, и это осложняет прохождение ОЗП", - сказал министр, добавив, что Минэнерго намерено вести более активную работу и межведомственное взаимодействие.

По его словам, главная задача - пройти этот период, один из самых сложных для энергетиков. "Сейчас сложными стали и летние периоды, как мы видели по Дагестану, по югу. Потому что летние нагрузки тоже очень высоки, что сдерживает там ремонтные программы", - сказал он.

О подготовке новых регионов

Министр энергетики напомнил, что на территории новых регионов РФ запущен третий блок Луганской ТЭС, отремонтированы блоки на Старобешевской и Зуевской тепловых станциях. Кроме того, после выхода из строя Каховской ГЭС были выполнены сетевые решения по созданию Азовского кольца сети, чтобы обеспечить переток в Херсонскую и Запорожскую области.

"Новые регионы мы тоже обсуждали [в ходе совещания об итогах подготовки к ОЗП], считаем, что очень важным является обеспечение теплоснабжения в первую очередь. Уже тепло запущено, по докладу заместителя министра строительства и ЖКХ. <...> Cети еще не до конца все восстановлены и повреждаются, поэтому нам нужно друг другу помогать, чтобы можно было обеспечить [теплоснабжение]", - сказал Шульгинов. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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