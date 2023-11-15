15 ноября, 14:46

В "Автодоре" назвали стоимость проезда по новому участку М-12

Для легкового автомобиля цена составит 784 рубля, а для грузовых - 1 848 рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость проезда по открываемому участку трассы М-12 Шумерля - Иннополис (Чувашия и Татарстан) составит для легкового автомобиля 784 рубля, говорится в сообщении "Автодора".

"784 руб. для легковых [авто] по всей протяженности открываемого участка (Шумерля - Иннополис)", - отмечается в сообщении. Для грузовых машин проезд обойдется в 1 848 рублей.

Протяженность вводимого участка составляет почти 154 км, участок обеспечит бесшовный проезд по четырем полосам от развязки на город Шумерля до автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, которая ведет на Иннополис.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД).

В 2024 году автодорогу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока. 

Теги:
РоссияТатарстанЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация