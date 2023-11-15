В "Автодоре" назвали стоимость проезда по новому участку М-12

Для легкового автомобиля цена составит 784 рубля, а для грузовых - 1 848 рублей

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Стоимость проезда по открываемому участку трассы М-12 Шумерля - Иннополис (Чувашия и Татарстан) составит для легкового автомобиля 784 рубля, говорится в сообщении "Автодора".

"784 руб. для легковых [авто] по всей протяженности открываемого участка (Шумерля - Иннополис)", - отмечается в сообщении. Для грузовых машин проезд обойдется в 1 848 рублей.

Протяженность вводимого участка составляет почти 154 км, участок обеспечит бесшовный проезд по четырем полосам от развязки на город Шумерля до автодороги Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск, которая ведет на Иннополис.

В сентябре президент РФ Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. В конце 2023 года планируется запустить движение до Казани. Трасса свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-1 "Беларусь", М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", ЦКАД).

В 2024 году автодорогу продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году - до Тюмени. М-12 ("Восток") станет частью международного транспортного коридора "Россия", который является одним из главных проектов развития дорожной инфраструктуры от Санкт-Петербурга до Владивостока.