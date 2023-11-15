В Петербурге в навигацию 2023 года совершили почти 3 тыс. туристических рейсов

В городе водным транспортом перевезли более 354 тыс. туристов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,15 ноября. /ТАСС/. Круизный флот в навигацию 2023 года совершил в Петербурге почти 3 тыс. рейсов, что на 26% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС сообщил первый заместитель руководителя - капитан Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей Администрации "Волго-Балт" Даниил Гладков.

"По Неве в сторону порта и в обратном направлении перевезено 2,8 млн тонн грузов. Что касается прибытия круизно-туристического флота в наш город, к причалам Речного вокзала "Уткина заводь" и Соляного причала, то здесь наблюдается увеличение спроса. В этом году было совершено 2 936 рейсов, что на 26% больше, чем в прошлом году и перевезено 354 576 человек, что на 23% больше, чем в прошлом году", - сказал он.

Гладков также добавил, что в 2023 году наблюдалось незначительное снижение объема грузоперевозок как в целом по Волго-Балтийскому каналу, так и по акватории Невы. По каналу было осуществлено более 18 тыс. рейсов судов, перевезено 13,3 млн тонн груза. Грузоперевозки нефтепродуктов выросли на 25%, что касается метала, леса и строительных грузов, здесь произошел небольшой спад. Услугами компании, осуществляющих пассажирские перевозки на реке Нева и каналах города, воспользовались по предварительным подсчетам 3,7 млн человек, что соответствует примерным показателям 2022 года.

Он также напомнил, что первая разводка мостов в этом сезоне была произведена в ночь с 8 на 9 апреля. Последняя разводка может состояться в ночь с 29 на 30 ноября. Все будет зависеть от погодных условий и заявок от судовладельцев. В разводку мостов совершено 1 514 рейсов судов и составов, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом. В эту навигацию с девяти до четырех снизилось число официально зарегистрированных транспортных происшествий на Неве и региональных водных путях.

Как отметил заместитель директора Агентства внешнего транспорта Дмитрий Куклин, в этом году навигация продлилась 211 дней - с 17 апреля по 13 ноября. На данный момент причальная инфраструктура на реках и каналах Петербурга насчитывает порядка 76 причалов из них 19 являются городскими. Перевозки пассажиров осуществляли около 100 судоходных компаний, 347 судов имеют лицензию на перевозку пассажиров. В этом году было заявлено 44 экскурсионно-прогулочных маршрута и 5 транспортных.

Новые причалы

В 2024 году планируется установить еще два новых причала на реке Фонтанке возле музея Фаберже, а также несколько причалов на Октябрьской набережной. Общий пассажиропоток в этом сезоне составил 183 447 пассажиров, что говорит о стабильном спросе на данный вид транспорта.

В 2023 году также была организована зарядная станция для электрических судов. Первая появилась на причале у Петропавловской крепости, вторую планируют установить на Речном вокзале, а также на причале "Южная дорога". Это простимулирует переход судов на экологически чистые источники энергии.

Подводя итоги навигационного сезона, заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Виктор Колесов отметил, что в 2023 году зафиксировали 76 происшествий на водных объектах, за аналогичный период 2022 года их произошло 102. В этом сезоне спасли 161 человека, погибли 42 человека из них 12 детей, в 2022 году погибли 57 человек.