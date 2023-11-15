СМИ: на Украине бьет рекорды регистрация авто с дорогостоящими VIP-номерами

Издание "Страна" отмечает, что украинцы, в частности, предпочитают комбинации из четырех одинаковых цифр

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество регистраций автомобилей с дорогостоящими VIP-номерами фиксируется на Украине в последние месяцы, несмотря на боевые действия. Об этом сообщило издание "Страна".

Уточняется, что в августе и октябре 2023 года ежемесячно регистрировались более 800 таких номерных знаков, хотя они стоят в десятки раз дороже обычных. Украинцы, в частности, предпочитают комбинации из четырех одинаковых цифр.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, с учетом высокого спроса кабмин поднял цены на отдельные знаки. На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он рассказал, что за номера 0001, 0007 и 7777 необходимо заплатить более $2 тыс. Комбинации из четырех одинаковых цифр, кроме 6 и 7, будут стоить водителю около $1,2 тыс.

Украинские эксперты отмечают, что в стране лишь усиливается несправедливость в распределении национального дохода. Поэтому богатые становятся еще богаче, в то время как доходы большинства населения продолжают сокращаться. Аналитик центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ в комментарии изданию "Фокус" отметил, что, чем сильнее поляризация общества, "тем больше отчаяния на одном полюсе и больше излишеств и незаслуженных доходов на другом". 1 ноября были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которому большинство украинцев, за исключением боевых действий, серьезно беспокоят коррупция в стране, низкий уровень зарплат и пенсий, а также высокие тарифы на коммунальные услуги.