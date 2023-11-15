Росрыболовство предложило заменять рыбную муку для корма мукой из мухи черная львинка

По информации ведомства, "принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мука из мухи черная львинка может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма. Об этом сообщило Росрыболовство.

Ранее правительство РФ утвердило распоряжение о внесении изменений в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Как поясняет ведомство, классификатор ОКПД2. 10.91.10.290, в который входят корма для сельскохозяйственных животных, дополнен новым видом сельскохозяйственной деятельности - разведением мух черная львинка и производством продукции из нее.

"Из данного вида насекомых возможно производить основу кормов для нужд аквакультуры, так как мука из черной львинки по составу может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма", - говорится в сообщении Росрыболовства.

Таким образом, отмечает ведомство, эта инициатива направлена на создание правовой базы при производстве кормов для сельскохозяйственных животных, включая объекты аквакультуры, из насекомых.

"В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб", - подчеркивается в сообщении Росрыболовства.