15 ноября, 14:33,
обновлено 15 ноября, 14:52

Государство одобрило дробление акций "Транснефти" в 100 раз

Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация в лице Росимущества приняла решение о дроблении акций "Транснефти" в 100 раз, говорится в сообщении компании.

Сейчас уставный капитал "Транснефти" составляет 7 249 343 рубля и разделен на 5 694 468 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля.

Датой конвертации назначен восьмой рабочий день с даты регистрации Банком России всех необходимых документов с внесенными изменениями.

По данным на 17:28 мск, стоимость привилегированных акций "Транснефти" на Московской бирже составляла около 144,4 тыс. рублей за бумагу.

Одним из первым идею дробления привилегированных акций "Транснефти" предложил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. Он вошел в совет директоров компании в 2017 году, тогда же стало известно, что дробление предполагается в пропорции 100 к 1 с целью "повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций. 

Теги:
Россия
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