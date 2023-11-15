Белоусов заявил о решении контейнерной проблемы на Дальнем Востоке

По словам первого вице-премьера РФ, эта проблема "практически сведена к нулю"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о решении проблемы со скоплением контейнеров в портах Дальнего Востока, которая наблюдалась в прошлом году. По его словам, эта проблема "практически сведена к нулю". Об этом он сообщил на пленарном заседании форума Транспортная неделя.

"На первое место я бы поставил решение контейнерной проблемы. Мы помним, как в прошлом году примерно в это время у нас обострялась ситуация с контейнерами на Дальнем Востоке. За прошедший год ее удалось полностью решить благодаря развитию транспортно-логистических центров, созданию тыловых площадок и виртуозным и технологическим, и логистическим решениям Российских железных дорог. Сегодня эта проблема практически сведена к нулю", - сказал Белоусов.

После переориентации грузов транспортная отрасль России столкнулась с логистическими трудностями. Большинство товаров пошли по железной дороге на Восточном полигоне и через порты Дальнего Востока, что привело к дефициту пропускных способностей и высокой загрузке терминалов региона. В результате в портах Приморья скапливалось большое количество контейнеров, смещались сроки поставок и погрузок.