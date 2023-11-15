Себестоимость добычи нефти в России за девять месяцев снизилась на 11%

По данным Росстата, она составила 23,6 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Средняя себестоимость добычи нефти в России за девять месяцев 2023 года снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,6 тыс. рублей за тонну, следует из данных Росстата. В январе - сентябре прошлого года показатель, по подсчетам Росстата, составлял 26,6 тыс. руб

В первом квартале себестоимость добычи Росстат оценил в 17,9 тыс. рублей за тонну, во втором - в 21,47 тыс. рублей за тонну. В третьем квартале показатель вырос до 31,3 тыс. рублей.

Средний показатель за 2022 год составлял 24,6 тыс. рублей за тонну.