Производство скота и птицы в России в январе - октябре выросло на 3,3%

По данным Росстата, сельскохозяйственные организации в России в январе - октябре произвели 10,895 млн тонн скота и птицы на убой

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные организации в России в январе - октябре 2023 года произвели 10,895 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе) - это на 3,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Росстата.

В том числе крупного рогатого скота в январе - октябре было произведено 890,9 тыс. тонн, что на 7,6% выше прошлогоднего показателя. Производство свиней увеличилось на 6,3%, до 4,589 млн тонн, производство овец и коз - на 19,1%, до 26,3 тыс. тонн, производство птиц - на 0,2%, до 5,375 млн тонн.

По данным ведомства, валовой надой молока за январь - октябрь составил 16,7 млн тонн, что на 5,6% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Производство яиц в России в январе - октябре возросло на 2,3% и достигло 31,741 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец октября 2023 года составляло 7,879 млн голов, что на 1,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, в том числе 3,152 млн коров, что также меньше на 1,7% показателя годом ранее.