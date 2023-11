Компания из ДНР заключила два соглашения с производителями оборудования из Китая

Договоренности, в частности, предусматривают создание совместных проектов по строительству горно-обогатительных фабрик и дробильно-сортировочных заводов

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Каранский карьер" из Донецкой Народной Республики подписала соглашения о сотрудничестве с двумя производителями промышленного оборудования из КНР. Об этом сообщает представительство ДНР в Москве, где с участием председателя правительства республики Евгения Солнцева прошло заключение соглашений.

"Состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между донецкой компанией ООО "Каранский карьер" и китайскими партнерами: фабрикой по производству оборудования для измельчения пород Amma Construction Machinery Shanghai Co., Ltd и фабрикой по производству дробильно-сортировочного оборудования Zhongxin Heavy Industrial Machinery Co., Ltd", - говорится в сообщении.

Договоренности между компаниями предусматривают информационно-консультационное сотрудничество по подбору и поставкам оборудования для нужд ДНР, реализацию проектов в сфере производства и переработки строительных материалов, создание совместных проектов по строительству горно-обогатительных фабрик и дробильно-сортировочных заводов.

Солнцев в приветственном слове поблагодарил представителей китайских компаний за сотрудничество и отметил большие возможности ДНР для развития совместных проектов.

В мае 2023 года глава ДНР Денис Пушилин принял участие в церемонии запуска Каранского гранитного карьера после остановки добычи в 2008 году. Руководство компании заявило, что до конца года предприятие намерено произвести 1,5 млн тонн фракционного щебня.