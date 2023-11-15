В Росрыболовстве опровергли сообщения, что россиян будут кормить мукой из мух

В ведомстве сообщили, что муку и другую продукцию из мухи черная львинка будут использовать в кормах для животных и рыб

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мука и другая продукция из мухи черная львинка не пойдет в пищу для людей, а будет использоваться в России в кормах для животных и рыб. Об этом заявили в Росрыболовстве.

Ранее правительство РФ дополнило перечень продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей новым видом деятельности - разведением мух черная львинка и производством продукции из нее, в том числе муки.

"В связи с тем, что в средствах массовой информации и в соцсетях принятое решение распространяется в неверной трактовке (как разрешение использовать данную продукцию в составе пищевых продуктов, предназначенных для граждан), сообщаем, что данная трактовка не соответствует действительности. Принятая мера необходима для расширения кормовой базы сельскохозяйственных животных и рыб", - подчеркнули в Росрыболовстве.

В ведомстве добавили, что эта инициатива направлена на создание правовой базы при производстве кормов для сельскохозяйственных животных, в том числе и рыбы, из насекомых. "Из данного вида насекомых возможно производить основу кормов для нужд аквакультуры, так как мука из черной львинки по составу может заменять рыбную муку, из которой производятся рыбные корма", - пояснили там.

Корма для аквакультуры

Председатель правления общероссийского отраслевого объединения работодателей в сфере аквакультуры "Росрыбхоз" Василий Глущенко отметил, что потребность в кормах для аквакультуры будет нарастать. "Необходимо задействовать альтернативные источники протеина, причем желательно животного происхождения. Теперь можно сказать, что правовая база для этого в отрасли заложена", - отметил Глущенко, добавив, что этот вид мухи можно разводить в необходимых для сферы объемах.

Как добавил заведующий кафедры ландшафтной архитектуры и искусственных лесов Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Александр Антонов, благодаря этому решению в России появилась возможность разрабатывать корма с альтернативным протеином из насекомых.

"На данный момент уже имеются все данные по аминокислотному составу, по биохимическому составу. Черная львинка содержит все необходимые элементы для того, чтобы рыба прекрасно росла. Фактически это является отличным аналогом рыбной муки", - рассказал Антонов.

Черная львинка - это крупная муха размером до 20 мм родом из Южной Америки. Вредителем она не считается, в некоторых странах уже используется в качестве корма для сельхозживотных.