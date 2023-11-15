СМИ: место повреждения Balticconnector располагается недалеко от "Северного потока"

Как сообщил портал эстонского гостелерадио ERR, энергетическая компания Elering утверждает, что место повреждения газопровода находится между двумя нитками трубопроводов "Северный поток"

ВИЛЬНЮС, 15 ноября. /ТАСС/. Место повреждения газопровода Balticconnector располагается между двумя нитками трубопровода "Северный поток". Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По его информации, энергетическая компания Elering утверждает, что место повреждения Balticconnector находится между двумя нитками трубопроводов "Северный поток". Эти нитки расположены на расстоянии 900 м друг от друга, отмечает портал.

Ранее финская полиция заявила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, возможно, сыграл роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки. Однако пока не понятно, являлись ли его действия преднамеренными или имела место случайность. Предположительно, якорь мог зацепить трубопровод и привести к повреждению инфраструктуры. Финский оператор газопровода Gasgrid указал, что работа Balticconnector будет восстановлена не ранее апреля 2024 года.

23 октября агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя МИД Эстонии сообщило, что балтийская республика связалась с представителями Китая для совместного расследования повреждения трубопровода и телекоммуникационных кабелей. Позднее финский премьер Петтери Орпо заявил, что Финляндия также связалась с властями КНР для выяснения роли судна Newnew Polar Bear в повреждении трубопровода.