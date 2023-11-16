Приангарье вывело на экспорт золотодобывающее оборудование и дезинфицирующие средства

В частности, в регионе заключили контракты с Узбекистаном и Таджикистаном

ИРКУТСК, 16 ноября. /ТАСС/. Компании Иркутской области начали поставлять за рубеж электротехническое золотодобывающее оборудование, дезинфицирующие средства и другую продукцию при помощи регионального проекта "Экспортный десант", который реализуется с 2022 года для содействия выходу на зарубежные рынки. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова.

"С начала действия [проекта] рабочая группа "Экспортный десант" посетила 20 муниципальных образований Иркутской области. В работе находится (заключены - прим. ТАСС) девять экспортных контрактов: на поставку чая в Киргизию и Казахстан, снековой продукции - семечек, орехов - в Монголию, дезинфицирующих средств в Узбекистан, электротехнического оборудования для добычи золота в Таджикистан, мучных кондитерских изделий и БАДов - чаги - на рынки Монголии и СНГ, рапса - в КНР, пиломатериалов хвойных пород - в Таджикистан", - сообщила замминистра.

Объемы экспорта в эти страны она не уточнила.

Замминистра отметила, что в том числе благодаря проекту число экспортеров в Иркутской области в первом полугодии 2023 года выросло на 6% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Теперь экспортную деятельность осуществляют около 600 компаний. Товаропроизводители региона в 2023 году экспортируют продукцию в 59 стран. Почти 97% приходится на дальнее зарубежье.

"Экспортный десант" - это региональный проект. Группа специалистов выезжает в муниципалитеты, посещает местные предприятия, встречается с малым бизнесом, чтобы найти компании с высоким экспортным потенциалом и помочь им вывести продукцию на зарубежные рынки, в том числе в те страны, куда ранее продукция из региона не поставлялась.