16 ноября, 04:51

Страны Центральной Азии, Турция и Грузия обсудили в Ашхабаде увеличение ж/д перевозок

В совещании участвовали делегации отраслевых министерств, профильных ведомств и логистических компаний

АШХАБАД, 16 ноября. /ТАСС/. Руководители железнодорожных ведомств государств - участников международного мультимодального транспортно-транзитного маршрута CASCA+ (Центральная Азия, Южный Кавказ и Турция) обсудили в Ашхабаде вопросы увеличения грузоперевозок. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Как пишет издание, в совещании участвовали делегации отраслевых министерств и профильных ведомств, а также логистических компаний и предприятий из Азербайджана, Грузии, Киргизии, Турции, Узбекистана и Туркмении.

Отмечается, что мультимодальность трассы, проходящей через два моря и территории многочисленных стран, позволяет эффективно использовать возможности этого коридора. Со дня запуска маршрута в 2019 году было перевезено около 30 тыс. контейнеров. Участники мероприятия отметили, что их цель - нарастить объемы контейнерных перевозок до 30 тыс. контейнеров в текущем году. По их мнению, это в том числе будет способствовать активизации перевозок и расширению ассортимента грузов по транспортным коридорам Север - Юг и Восток - Запад.

Маршрут CASCA+ был создан в 2019 году в Ташкенте на встрече руководителей государственных железных дорог этих стран. Турция присоединилась к проекту в декабре 2021 года. Знак "+" в названии маршрута обозначает готовность принять новых потенциальных участников, заинтересованных в перевозках по трассе, конечной целью которых является связать государства Юго-Восточной Азии, в частности, Китай с Европой. 

Теги:
АзербайджанГрузияКиргизияТуркменияУзбекистанТурция
© Информационное агентство ТАСС
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